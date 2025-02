Una abraçada gratuïta val molt

Roser Rodríguez Jerez

Les abraçades són especials per a aquelles persones que fàcilment es deprimeixen. Quan algú plora, és millor no preguntar-li què li passa, sinó abraçar-la. Aquesta persona se sent forta, es torna optimista i fins i tot pot dir: «Gràcies, ho necessitava tant…». Moltes vegades requerim una abraçada. Sense que ningú ens pregunti, ho sentim i rebem força, afecte, amor.

Sé que moltes vegades hi ha persones que no han rebut aquest aprenentatge, perquè ningú no les ha abraçat. Per què ningú els havia ofert una abraçada al llarg de la seva vida i, ara, això, els sembla estrany. Abraçar és una grandiosa medicina. Transfereix energia i dona a la persona que és abraçada un estímul emocional.

Necessitem quatre abraçades al dia per a sobreviure, vuit per mantenir-nos, i dotze per a créixer. Una abraçada et fa sentir bé. Una abraçada pot cobrir una gran part de la pell i fer el massatge que necessites. És també una manera de comunicar-se. Fer una abraçada pot dir les coses quan no tens paraules.

La cosa més bona sobre una abraçada és que no en pots fer una sense rebre’n una altra. Perquè les abraçades són importants. Perquè les abraçades no són per a un moment de joia, sinó per a tots els moments difícils. Perquè ajuden els altres. Amb l’abraçada es diu tot. Una simple abraçada ens entendreix el cor. Ens dona la benvinguda i ens fa suportar la vida. Una abraçada és una manera de compartir alegries. Així com també els moments tristos que se’ns presenten.

Perquè les abraçades van ser fetes per a donar-les als qui volem. És la manera perfecta de demostrar l’amor que sentim. És ideal per a quan no aconseguim la paraula justa. Fa sentir bé a qui els la donem, sense importar el lloc ni l’idioma. Per aquestes raons i per moltes més, que no es negui mai una abraçada.

Perquè les abraçades són com a vitamines que produeixen energia i omplen l’ànima d’amistat, avui us vull transmetre a tots la meva més càlida abraçada.