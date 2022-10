Un ‘village’ a la Plaça del Poble serà el punt de sortida i arribada de la Caminada contra el Càncer

Un any més, i ja en van nou, el primer diumenge després del Dia Mundial contra el Càncer de Mama se celebra la Caminada contra el Càncer que organitza l’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca), la Fundació Jacqueline Pradère, juntament amb altres entitats i establiments.

Serà el diumenge 23 d’octubre i com de costum recorrerà uns 4 quilòmetres pel centre d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany, per a recaptar diners en la lluita contra el càncer i fer visible el compromís de la ciutadania amb aquesta causa.

Serà la mateixa trobada festiva de cada any, amb una nova samarreta per a la col·lecció (se segueix sense repetir colors: la d’enguany serà groga), però hi haurà novetats. La sortida i l’arribada seran a la Plaça del Poble (davant del pàrquing Vinyes), on hi haurà un petit village amb carpes amb marxandatge d’Assandca, aigua i, per primer cop, brou, que s’oferirà a l’arribada per gentilesa de la casa Aneto per a ajudar els caminants a recuperar forces.

La Caminada contra el Càncer és un acte benèfic, però també reivindicatiu i lúdic, i enguany s’ha volgut disposar d’un espai per a reforçar el sentit de comunitat. Els participants a l’esdeveniment tindran un lloc on trobar-se, fer pinya per a caminar plegats, compartir impressions… i mirar si hi ha prou gent per a batre el rècord de 1.200 persones i 9.984,98 euros recaptats aconseguit l’any passat.

Tots els aliats en aquesta aposta des del primer any voldrien que se superessin les dues marques. Com diu el president de l’associació, Josep Saravia, “la de persones, per mostrar als malalts que no estan sols en aquest combat, i la de diners, per a poder disposar de recursos per a tots els serveis que oferim”.

Aquests serveis són, entre d’altres, el transport en autobús i allotjament per a seguir tractaments en hospitals de l’àrea metropolitana de Barcelona, classes grupals d’activitat física, musculació i ioga, servei mèdic a domicili 24 h, assessorament i teràpia psicològica, tatuatges de l’aureola i el mugró i micropigmentació de celles. “Bàsicament, donem suport als pacients en totes les necessitats que puguin tenir. A cada moment ens trobem amb demandes noves que no estaven previstes. Sobretot ajudem les famílies que tenen malalts que no es poden tractar aquí. Els oferim suport psicològic i econòmic”.