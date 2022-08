Un vídeo difós per Unicef Andorra explica la importància de la lactància materna

Aquest mitjà ja va anunciar dilluns que Unicef Andorra s’uneix, com fa cada any, a la Setmana Mundial sobre la Lactància Materna. Aquesta iniciativa es va iniciar el 1992 per a generar consciència pública i suport per a la lactància materna i se celebra, oficialment, de l’1 al 7 d’agost.

Aquest any l’ONG es vol central en reforçar la capacitat dels actors que han de protegir, promoure i donar suport a la lactància materna en diferents nivells de la societat: els governs, els sistemes de salut, els espais de treball i les comunitats. Unicef vol que estiguin informats i tinguin eines per a reforçar la seva capacitat de proporcionar i mantenir entorns favorables a la lactància materna per a les famílies.

El aquest sentit, Unicef Andorra ha difós un vídeo, subtitulat en català, que explica a través d’una professional la importància de l’alletament.