Un vehicle queda tombat a la carretera de l’Obac en patir un accident

Estat en el qual ha quedat el vehicle en patir l’accident (AndorraDifusió)

Un tot terreny d’alta gamma ha bolcat aquest matí de dimarts, 25 de juny, a la carretera de l’Obac per causes que encara es desconeixen. L’accident de circulació ha tingut lloc a la rotonda del Gall i hi ha hagut dos vehicles implicats. De moment no s’ha facilitat informació sobre si s’han de lamentar persones ferides.

Segons ha publicat AndorraDifusió, fins al lloc del sinistre vial s’hi han desplaçat agents de la Policia i també de Circulació, els quals han gestionat el trànsit fins que s’ha retirat el vehicle.