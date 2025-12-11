Un turista ferit en un accident a la parròquia de la Massana

El conductor d’un cotxe amb matrícula espanyola, un turista de 78 anys, ha resultat ferit aquest dijous al matí en un accident de circulació en topar el seu vehicle contra un altre turisme. Aquest últim amb placa del Principat d’Andorra. El servei de Policia ha rebut l’avís alertant del sinistre de trànsit a les 10:32 hores d’avui.
El mateix servei de l’ordre ha informat que l’incident viari ha tingut lloc a la carretera general número 3 (CG-3), en el seu punt quilomètric 3,900, a la parròquia de la Massana