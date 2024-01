Un tractament amb cèl·lules mare evita una amputació a una pacient d’Andorra

Els investigadors treballant al laboratori (Cellab)

Han passat gairebé dos anys des que l’equip de cirurgians vasculars del SAAS format pel Dr. Efrem Gómez Jabalera i el Dr. Xavier Jiménez Guiu van aplicar-li, després de múltiples intervencions que no varen servir, un tractament biològic amb cèl·lules mare adultes a la resident andorrana, Esther Sebastià. Aquesta pacient de menys de 50 anys portava des del març del 2019, amb una isquèmia crítica a la cama esquerra que l’incapacitava per a treballar i fer vida normal.

Després de diagnosticar-li una malaltia coneguda com arteriopatia obliterant, l’equip mèdic tractant va veure com la pacient presentava una oclusió completa de l’artèria femoral superficial amb afectació severa també de les artèries tibials. “Del 2019 al 2022 vàrem realitzar 10 intervencions utilitzant totes les tècniques possibles: bypass, pròtesis, angioplàsties, trombectomies… Malauradament, tot i que inicialment semblava millorar després de les intervencions, als pocs mesos la malaltia avançava i el tractament fallava de nou” destaca el Dr. Gómez.

L’Esther no podia treballar ni fer vida normal. “El dolor que tenia m’impedia fer qualsevol activitat, només podia estar al llit a les fosques amb altes dosis de fentanil. Aquesta situació de viure amb dolor constant em va afectar a nivell personal i familiar fins al punt que sempre estava de mal humor”, destaca l’Esther Sebastià.

Davant l’afectació clínica de la pacient, l’equip de vasculars del SAAS va contactar amb la Dra. Montserrat Salarich, que comptava amb experiència de tractar pacients amb isquèmia crítica amb cèl·lules mare amb molt bon resultat terapèutic. La Dra. Salarich, partidària en molts casos de la teràpia amb cèl·lules mare en isquèmia crítica, disposa d’una tècnica d’infiltració mitjançant ecografia que aconsegueix mitigar l’evolució negativa i salvar extremitats d’amputacions.

Després d’analitzar el cas, l’equip mèdic format pel Dr. Gómez, el Dr. Jiménez i la Dra. Salarich van accedir a provar-ho “per a evitar l’amputació a través de la cuixa, ja que era l’única possibilitat plantejable després dels tractaments convencionals per a treure un dolor que calmava només parcialment amb dosis altes de fentanil”, destaca el Dr. Gómez. Davant d’aquesta situació, la pacient va accedir a realitzar el tractament amb cèl·lules mare. “No tenia alternativa. L’única possibilitat de salvar la meva cama d’una amputació era fer el tractament amb cèl·lules mare. Vaig parlar-ho a casa i vàrem decidir provar-ho i confiar que funcionés”, explica la pacient.

El Dr. Gómez va preparar tota la documentació clínica i va sol·licitar una autorització d’ús compassiu per a dur a terme el tractament. Cellab va produir el medicament i la pacient va rebre dues dosis de cèl·lules mare adultes extretes del teixit adipós que es van infiltrar de forma eco-guiada seguint el protocol d’infiltració de la Dra. Salarich. “Com en el moment del tractament amb cèl·lules mare ja presentava gangrenes a la punta de dos dits del peu, vàrem amputar una part d’aquests dits. Les ferides van curar correctament sense pitjors conseqüències”, destaca el Dr. Gómez.

Al cap de pocs dies d’haver rebut la infiltració de les cèl·lules, el dolor desapareixia i es retirava l’analgèsia i els mòrfics. “Després de la infiltració al principi vaig tenir molt dolor. Però poc a poc, vaig anar millorant i els metges em van anar retirant els mòrfics. Les cures de les ferides van ser molt llargues i doloroses, però al cap d’un any i mig van cicatritzar. Avui faig vida pràcticament normal, faig esport, esquio, i el més important, no tinc dolor. Tinc clar que gràcies a aquest tractament amb cèl·lules mare he salvat la meva cama”, explica Sebastià.

Posteriorment als tractaments, ara fa ja gairebé quasi dos anys “la pacient no ha tingut més dolor i fa vida pràcticament normal, podent fins i tot fer esport. En els seguiments ecogràfics posteriors es va observar un flux pulsàtil compatible amb arteriogènesis o neoangiogènesis, fet que confirma la curació de la isquèmia”, afirma el Dr. Gómez.





Sobre Cellab

És la primera empresa biotecnològica andorrana fundada al 2014 que disposa de tres àrees d’activitat: Cellab CDMO, dedicada a la fabricació de medicaments de teràpies avançades, Cellab Banking, banc privat de cèl·lules mare neonatals i adultes, Cellab i+D, àrea on es desenvolupen i produeixen tractaments innovadors per a hospitals i grups de recerca.

Cellab compta amb l’autorització del Ministeri de Salut del Govern d’Andorra i amb l’acreditació de l’AABB (Association for the Advancement of Blood & Biotherapies).

Cellab ha superat satisfactòriament l’auditoria de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) que certificarà properament el laboratori amb les GMP (Good Manufacturing Practices) o Normas de Correcta Fabricación (NCF).