Un total de 858 persones han gaudit dels concerts de la tercera edició de l’Ordino Clàssic

Ordino Clàssic, la iniciativa cultural que té com a objectiu acostar a tothom la música clàssica i popular, tanca la tercera edició amb un balanç molt positiu. Enguany, Ordino Clàssic ha apostat d’una manera ferma per donar veu als artistes del país. Amb la col·laboració de la Fundació Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra s’ha organitzat un cartell que ha presentat un programa amb cinc propostes que s’han dut a terme en set concerts, que han tingut lloc entre el 18 d’octubre i el 31 de gener. La crisi sanitària i l’ajornament del concert De pel·lícula!, per la mort de l’ex cap de Govern Òscar Ribas, han marcat una edició que ha finalitzat més tard que en anys anteriors i on s’ha hagut de limitar l’aforament, però que ha estat un èxit en termes d’assistència i organització. Un total de 858 persones han gaudit dels concerts programats en el marc del cicle Ordino Clàssic.

La tercera edició d’Ordino Clàssic va donar el tret de sortida amb Música per la memòria, una nostàlgica proposta que va retre un sentit homenatge a la gent gran del nostre país, que és qui més ha patit durant la crisi sanitària provocada per la Covid-19. El concert va estar protagonitzat per un quintet de corda de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), format per Francesc Planella i Àlex Arajol (violins), Elias Porter (viola), Carolina Bartumeu (violoncel) i Òscar Llauradó (contrabaix), acompanyats de Lluís Cartes (percussió) i dels actors Ivan Caro, en el paper del Bartolí, i Laura Castro, en el paper de la Dèlia. Música per la memòria va tenir lloc diumenge, 18 d’octubre, a l’Auditori Nacional d’Andorra a Ordino i va comptar amb una assistència de 120 persones.

Passió i tangos va ser el segon concert d’aquesta edició. Un total de 140 persones van gaudir, el passat 8 de novembre, a l’Auditori Nacional d’Andorra d’una història d’amor i desamor ballada al so de Guitar Bellows, format per Pilar Planavila (acordió cromàtic) i Manu Suárez de la Vega (guitarra elèctrica); acompanyats per un duet de corda de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra, format per Àlex Arajol (violí) i Jordi Claret (violoncel).

Per a la tercera cita, el Trio Claret, format per Gerard Claret i els seus fills, Sergi i Jordi, va presentar un programa que combinava grans clàssics com Bethoveen, Strauss o Schubert amb ritmes emblemàtics del segle XX, com els de Frank Sinatra i Sting, entre d’altres. L’església parroquial d’Ordino va acollir les 50 persones que van gaudir del concert, el passat 22 de novembre, en un indret molt especial per a la parròquia.

De pel·lícula!, un homenatge al món del cinema amb la combinació de bandes sonores i diàlegs d’algunes emblemàtiques pel·lícules com Harry Potter, Cinema Paradiso o Moulin Rouge, entre d’altres, es va programar el passat 31 de gener, a l’Auditori Nacional d’Andorra, en dues sessions, que van tenir una assistència total de 271 persones. El concert va anar a càrrec d’un quartet de corda de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra, format per Francesc Planella i Àlex Arajol (violí), Elias Porter (viola) i Carolina Bartumeu (violoncel), i va comptar amb la interpretació dels actors andorrans, Núria Montes i Boris Cartes. La selecció musical i els arranjaments van anar a càrrec de Francesc Planella, sota la direcció escènica, dramatúrgia i selecció de textos de Joan Hernández.

El tradicional Concert de Cap d’Any també es va celebrar en dues sessions per tal de donar resposta a la demanda del públic. Els dies 1 i 3 de gener, a l’Auditori Nacional d’Andorra, 277 persones van poder gaudir del concert que, sota el nom Desitjos per al nou any, va estar interpretat per un quartet de corda de l’Orquestra Nacional Clàssica amb percussió, que va donar el tret de sortida amb música a un nou any ple de bons propòsits i bons desitjos.

D’aquesta manera, el Comú d’Ordino i la Fundació Crèdit Andorrà tanquen una altra edició d’Ordino Clàssic, una iniciativa cultural que continua consolidant-se al país amb una proposta musical que connecta la seva part més clàssica amb una visió contemporània i actual. Enguany, a més, amb la situació derivada de la pandèmia, Ordino Clàssic ha servit per reivindicar la importància de preservar la cultura davant la difícil situació que afronta la societat amb la crisi sanitària de la Covid-19.