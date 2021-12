Un total de 70.828 vehicles entren a Andorra durant el Pont de la Puríssima

El departament de Mobilitat del Ministeri de Territori i Habitatge informa que durant el pont de la Constitució espanyola i la Puríssima –entre el divendres 3 de desembre i el dimecres 8 de desembre– s’ha registrat l’entrada a Andorra de 70.828 vehicles a través dels dos punts fronterers.

Una xifra que supera en 828 vehicles les previsions realitzades inicialment per a aquest dispositiu especial de trànsit, tenint en compte que s’havia previst l’inici de l’entrada notable de vehicles a partir del dissabte 4 de desembre, però finalment es va registrar un avançament en l’arribada dels visitants amb una important xifra d’entrada el divendres i, consegüentment, s’ha inclòs aquest dia en el balanç.

La frontera hispanoandorrana ha tingut el volum més rellevant de trànsit, amb una entrada total de 53.756 vehicles, mentre que a la frontera amb França se n’han comptabilitzat 17.072.

Per dies, al pas fronterer del sud, el dia de més trànsit ha estat el dissabte amb 12.386 vehicles, seguit del divendres amb 10.772, del dilluns amb 9.596, del diumenge amb 9.499 entrades, del dimarts amb 7.407, i, finalment, del dimecres, quan se’n van registrar 4.096. A la frontera del Pas del Casa, el dia més destacat d’accés al Principat ha estat el dissabte amb 5.139 vehicles, seguit del dimarts amb 3.495, del divendres amb 3.129, del diumenge amb 2.124, del dimecres amb 2.086, i, finalment, del dilluns amb 1.099.

Pel que fa a la sortida, el dia de més activitat a la frontera hispanoandorrana ha estat el dimarts, amb 12.023 vehicles sortint del país amb més intensitat a partir de la tarda. Dilluns també va ser un dia rellevant en la sortida de vehicles, amb 10.945, seguit de dimecres amb 10.051, de diumenge amb 7.199. Divendres i dissabte van sortir 6.877 i 6.257 vehicles pel sud, respectivament. A la frontera amb França els dies més destacats quant a la sortida de vehicles han estat dissabte, amb 4.546, dimarts, amb 3.797, dimecres, amb 2.924, i diumenge, amb 2.839. Divendres i dilluns van sortir 2.313 i 725 vehicles pel nord, respectivament.

En relació amb les sortides, es destaca que el tancament a conseqüència de les complicacions meteorològiques dels accessos amb França del dilluns 6 de desembre va ocasionar complicacions en l’operatiu de trànsit, atès que els vehicles que van sortir es van canalitzar cap a la frontera hispanoandorrana.

Així mateix, les nevades generalitzades al llarg d’aquests dies, coincidint amb l’elevada afluència de vehicles amb motiu de la festivitat espanyola, van dificultar els desplaçaments interns. Per a aquest motiu, des dels Departaments de Protecció Civil i de Mobilitat es va recomanar activament a la població evitar tant com fos possible l’ús del vehicle privat, anticipar els desplaçaments i assegurar circular amb els equipaments especials obligatoris. De la mateixa manera es va recomanar l’ús del transport públic i compartir vehicles per tal d’evitar saturar la xarxa viària.

Els Departaments del Govern pertinents, Servei Meteorològic, Protecció Civil, Mobilitat, COEX i els Cossos Especials s’han coordinat durant aquests dies per tal de gestionar l’operatiu, tenint en compte l’evolució de les previsions meteorològiques, així com a l’assistència i manteniment de la xarxa viària.

Finalment, es posa en relleu que per a aquest dispositiu especial s’han mobilitzat uns 250 efectius entre Policia, Serveis de Circulació Comunals i Mobilitat. A més, com es duu a terme habitualment per les dates amb previsió d’una afluència elevada de vehicles, es van activar dispositius especials de circulació en funció del flux del trànsit. A tall d’exemple, amb la finalitat d’augmentar la capacitat de la via, es va habilitar un carril addicional senyalitzat amb cons en sentit sud al vial del Pobladó a Andorra la Vella i a l’avinguda Francesc Cairat a Sant Julià de Lòria.

En aquest sentit, des del departament de Mobilitat es destaca la coordinació i col·laboració entre els diferents actors andorrans, així com amb els cossos de seguretat espanyols de la Policia Nacional, Guàrdia Civil i Mossos d’Esquadra amb la finalitat de sumar esforços i tenir les majors sinergies possibles per fer que el trànsit entri amb la major fluïdesa possible al territori andorrà.