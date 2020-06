Un total de 3.510 sol·licituds s’han tramitat per poder circular per l’àrea de Barcelona

Un total de 3.510 sol·licituds s’han tramitat en el registre de vehicles per poder circular per l’ àrea metropolitana de Barcelona .

La major part, 3.263, són vehicles anomenats de consum eficients, és a dir, que s’adapten a les normatives sobre medi ambient. La resta, 231, són vehicles que tenen restringida la mobilitat per la zona de la capital catalana a 10 dies per any.

A hores d’ara el Govern no disposa de dades estadístiques sobre quants vehicles es desplacen habitualment a Barcelona, segons el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo.