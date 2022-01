Un total de 201.954 vehicles entren a Andorra durant el Nadal 2021-2022

El departament de Mobilitat del Ministeri de Territori i Habitatge informa que durant el dispositiu especial de trànsit del Nadal 2021-2022 –entre el divendres 24 de desembre i el diumenge 9 de gener– s’ha registrat l’entrada a Andorra de 201.954 vehicles a través dels dos punts fronterers. Una xifra que supera en 10.954 vehicles les previsions realitzades inicialment per a aquest dispositiu especial de trànsit i que en comparació amb la mateixa temporada de referència del 2018-2019, representa un increment del 12%, si bé es tracta d’un descens del 18% en relació amb el 2019-2020.

La frontera hispanoandorrana ha tingut el volum més important de trànsit, amb una entrada total de 138.040 vehicles, mentre que a la frontera amb França se n’han comptabilitzat 63.914. Per dies, al pas fronterer del sud, el dia de més trànsit ha estat el 2 de gener amb 10.574 vehicles, seguit del 30 de desembre amb 10.313, del 7 de gener amb 10.018 i del 27 de desembre, quan se’n van registrar 9.855. A la frontera del Pas de la Casa, el dia més destacat d’accés al Principat ha estat el 30 de desembre amb 7.864 vehicles, seguit del 29 de desembre amb 6.478, del 28 de desembre amb 5.975 i, finalment, del 26 de desembre amb 5.671 vehicles.

Finalment, es posa en relleu que per a aquest dispositiu especial s’han mobilitzat uns 250 efectius entre Policia, Serveis de Circulació Comunals i Mobilitat. A més, com es duu a terme habitualment per les dates amb previsió d’una afluència elevada de vehicles, es van activar dispositius especials de circulació en funció del flux del trànsit.