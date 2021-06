Un total de 10 empreseses nacionals i internacionals intervindran per la Cambra

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis vol contribuir a la recuperació del sector turístic, entre d’altres, gràcies a la innovació, digitalització i transformació digital. És per això que organitza, en el marc del programa PirineusMed II, la jornada online “Eines tecnològiques per a la transformació digital dels empres turístiques” el pròxim 17 de juny, de 9:30 a 13:30 h.

El webinar està impulsat per POCTEFA, el programa europeu de cooperació territorial entre França, Espanya i Andorra per fomentar el desenvolupament sostenible al territori fronterer i compta amb 10 empreses d’aquests països, que participaran en l’elevator pitch, un format en el qual podran exposar durant 3 minuts la proposta de valor de les seves empreses i donar-se a conèixer amb les altres empreses del sector.

La jornada serà inaugurada pel president de la Cambra i, tot seguit, Laura Gil, directora de transformació digital de Damm, oferirà la conferència inaugural. Llicenciada en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, forma part de l’equip de professionals de Damm des de fa 20 anys. El 2016 va esdevenir directora de Transformació Digital, per aportar tot el seu coneixement transversal adquirit al llarg dels anys a l’empresa, una de les claus per a portar a terme aquest projecte amb èxit.

Seguidament, Eduard Martin Lineros, CIO i director del Programa 5G a la Mobile World Capital Barcelona, presentarà la ponència “Innovació a través de l’emprenedoria basada en la tecnologia digital”. Enginyer Superior en Informàtica i Enginyer Tècnic en informàtica de Sistemes per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Cambridge Diploma in Information Technology (UCLES); Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Enginyeria Informàti ca de Catalunya (COEINF), president de l’Associació de Professionals TIC de ​Catalunya i exdirector d’Innovació, Societat del Coneixement i Arquitectures TIC de l’Ajuntament de Barcelona.

Després de la pausa, serà l’hora de donar el torn de paraula a les empreses participants nacionals i internacionals, amb un Elevator Pitch en el qual tindran l’oportunitat de preparar públicament el seu projecte. La darrera part de la jornada s’estructurarà a partir de l’habilitació de sales virtuals on compartir experiències entre empreses participants i facilitar el networking.

Les empreses que formaran part d’aquesta jornada són les que es mostren a continuació, així com una breu descripció de la seva proposta de valor:

AKILES: La nostra missió és acabar amb la ineficiència operativa que suposen les claus, ho aconseguim oferint una solució completa que permet entre altres coses maximitzar la rendibilitat dels teus espais

CHARTOK: Plataforma automatitzada per a gestionar les operacions i fluxos de treball interns de la indústria hotelera. Un software que permet integrar les dades, els equips, les decisions i les operacions internes de les empreses hoteleres en una mateixa plataforma, permet als equips respondre preguntes ràpidament, oferint la informació correcta en el moment adequat a les persones que la necessiten amb Machine Learning i automatització.

SISÈGRAU MARKETING ONLINE: Agència de màrqueting online andorrana que als últims 10 anys ha treballat amb empreses i institucions vinculades al turisme, com ara Vivand i l'Associació de Comerciants del Centre Històric d'Andorra la Vella, entre altres.

VOXTOURS . VOX Connect és un sistema professional en smartphone per a grups guiats que desmaterialitza els dispositius i resol el distanciament social.

POPGuide , és l'eina autoguiada i navegable que permet als viatgers explorar les destinacions amb total flexibilitat acompanyada per històries multilingües i comentaris en reproducció automàtica.

POPGuide , és l’eina autoguiada i navegable que permet als viatgers explorar les destinacions amb total flexibilitat acompanyada per històries multilingües i comentaris en reproducció automàtica.

BERONI: Disseny de pàgines web d'agències de viatge i ús del seu market place online , permetent a destinacions oferir la promoció del territori i comercialització de les experiències turístiques que ofereixen al viatger.

KAMINOGUIDE: Kamino ofereix circuits esportius i culturals audioguies per descobrir en bicicleta a peu els paisatges alhora que s'indiquen els comerços d'interès de la zona (artesans, productors, restaurants, etc.)

COURSICAB: Primera plataforma SaaS que connecta Taxis i VTCs geolocalitzats amb retailers per al lliurament de paquets o la recollida de clients. CoursiC ab té una cobertura nacional de serveis a França, Espanya, Portugal, Bèlgica & Luxemburg.​

ALCA FILMS: Empresa de producció audiovisual amb una llarga llista de clients nacionals i internacionals amb qui hem treballat des de 2011. • INVELON . Empresa de desenvolupament de solucions de software en realitat virtual, augmentada, mixta per al sector turístic. Solucions de Realitat Virtual ( VR ) per permetre fer visites guiades a qualsevol lloc de món, cosa que permet als turistes visitar virtualment la destinació abans de planificar un viatge real.

virtual, augmentada, mixta per al sector turístic. Solucions de Realitat Virtual ( VR ) per permetre fer visites guiades a qualsevol lloc de món, cosa que permet als turistes visitar virtualment la destinació abans de planificar un viatge real.

BROOX: Broox Technologies és una startup radicada a Andorra especialitzada a transformar espais físics en experiències digitals. Posem a disposició de les marques la tecnologia i els serveis necessaris per a implementar solucions experiencials dissenyades per atraure consumidors, convertir a vendes i connectar els canals offline i online.

Aquesta jornada es podrà celebrar gràcies a la col·laboració de la Cambra amb diverses institucions internacionals, com la Cambra de Comerç de Lleida, Cambra de Comerç de Girona, CCI Pyrénées orientales i CCI Occitanie.