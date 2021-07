Un temporal de vent causa danys i talls de llum puntuals a l’Alt Urgell i la Cerdanya

Un ràpid i violent temporal de vent, acompanyat de pluja, ha causat aquest diumenge danys en diverses poblacions de l’Alt Urgell i la Cerdanya. L’episodi meteorològic es va produir pels volts de les 10 de la nit i va causar especialment el trencament de branques d’arbre, la caiguda d’objectes al carrer i fallades puntuals en el subministrament elèctric. També va fer volar cadires, taules, petits contenidors i d’altres elements situats a l’exterior, fos a l’espai públic o en balcons i jardins.

Segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya, la tempesta va deixar cops de més de 100 km/h en alguns observatoris del Pirineu. Així, per exemple, destaquen els registres de vent a Certascan (115 km/h), el Montsec (101), el Port del Comte (102), la Tosa d’Alp (99), la Bonaigua (98), Boí Taüll (95), Espot (92) i Das (89). A la Seu d’Urgell es va registrar quasi 70 km/h; a Organyà, 52; i a Puigcerdà, 46. L’SMC atribueix aquest fet, en ple mes de juliol, que va ser una borrasca amb un gran desenvolupament vertical, amb núvols que arribaven fins a més de 13 km d’altitud.

El front va avançar molt ràpidament en direcció est, escombrant tot l’Alt Pirineu, les Terres de Lleida i la Catalunya Central, i va tenir una durada aproximada de mitja hora en tots els llocs per on va passar. D’altra banda, tot i que a la majoria de poblacions el vent portava pluja de caràcter feble (tot just uns 2 l/m² tant a la Seu com a Organyà i a Puigcerdà), en alguns municipis va anar acompanyat de calamarsa, la qual també va causar danys en cotxes aparcats al carrer i en el mobiliari urbà.

Al voltant d’una cinquantena de sortides dels Bombers

Un tercer element d’aquest temporal va ser la descàrrega elèctrica, amb centenars de llamps que van impactar a les comarques del Pirineu i el Prepirineu. Un d’ells va causar un incendi al municipi de Navès, al Solsonès. Fins ahir a la nit, els Bombers de la Generalitat havien fet al voltant d’una cinquantena de sortides per aquesta situació, sobretot per caiguda d’arbres o branques.