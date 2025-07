Un tast de Portugal a la 10a edició del Feirão

Durant la fira es podran fer tastets de diferents productes (Grup de Folklore Casa de Portugal)

El proper diumenge, 6 de juliol, tindrà lloc la desena edició del Mercat Tradicional O Feirão, una iniciativa del Grup de Folklore Casa de Portugal per a promoure la cultura popular i la gastronomia portuguesa a les Valls d’Andorra. La plaça Guillemó de la capital del Principat es transformarà en un mercat de la primera meitat del segle XX amb diferents zones temàtiques dedicades a la gastronomia, productes de l’hort, musica i dansa originaries del nord de Portugal.

Els membres del Grup, abillats amb els vestits típics recrearan diferents zones temàtiques on es podrà degustar tot tipus de productes portuguesos elaborats de forma artesanal com els bunyols de bacallà, bifanas, rissóis i d’altres sabors “regats” amb el típic “vinho verde”, característic de la regió del Miño. Els embotits típics del Miño rivalitzaran amb l’oli de Trás-os-Montes i el pa de blat de moro del nord del país amb els Pasteis de Belém de la capital portuguesa, entre d’altres pastissos casolans.

Punt de trobada de menuts i adults és la petita granja amb animals vius i la zona de productes de l’hort recollits pels membres del Grup de Folklore Casa de Portugal i conreats als horts del Principat.

L’esdeveniment, que compta amb la col·laboració del Comú d’Andorra la Vella, s’inaugura a les 10 hores amb la presència de la Ministra de Cultura, Joventut i Esports, Monica Bonell, de la corporació del Comú d’Andorra la Vella encapçalada per la cònsol menor, Olalla Losada, i representats de la comunitat portuguesa a Andorra. Durant el matí i fins al moment del tancament, previst per les 14 hores, els membres del Grup de Folklore Casa de Portugal oferiran moments de cant i danses del seu repertori.