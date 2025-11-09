Títol: En talp als Jocs Olímpics
Escriptor: Martí Gironell
Il·lustradora: Coaner Codina
Editorial: Estrella Polar
Pàgines: 32
Edat: Primers lectors
Un talp als Jocs Olímpics és la tercera entrega de la col·lecció protagonitzada pel talp Felip i els nens Quim i Pep. En aquesta ocasió, els tres amics viatgen a l’antiga Grècia, l’any 396 aC, per a viure de prop els Jocs. Allà coneixeran l’auriga Corebus i la seva euga, que sota la «protecció» de la princesa Cinisca els convidarà a participar amb ells en una cursa de carros.
Com els dos títols precedents, Un talp a l’antiga Roma i Un talp a l’antic Egipte, el llibre té una clara intenció divulgativa: acostar els lectors més joves a un lloc i un moment històric sense grans complexitats ni gaires dades. No pretén ser un llibre informatiu en sentit estricte, sinó una narrativa lleugera, pensada per a despertar la curiositat i fer accessibles alguns fets del passat a través de l’aventura i la fantasia. Per aquest motiu, potser els nens més curiosos o amb coneixements previs podrien quedar amb ganes de saber-ne més.
L’estil de Gironell és clar, proper i amable, adequat per a primers lectors. El relat flueix amb senzillesa i explica el context amb naturalitat. Les il·lustracions de Coaner Codina hi aporten claredat, especialment a les imatges que representen escenaris amb més detall, sense desviar-se del que es demana habitualment per al públic infantil, amb formes definides i una gamma cromàtica encertada.
En conjunt, és una lectura amena i una porta d’entrada al món antic per als lectors més petits.
Kim Amate / Clijcat / Faristol