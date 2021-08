Un ramat d’unes 500 ovelles pasturen als prats del Comapedrosa per a netejar el sotabosc

Des d’aquesta setmana, un ramat de cinc-centes ovelles estarà pasturant als prats del Comapedrosa, a la zona del refugi, amb la finalitat de netejar el sotabosc. De fet, el ramat s’està a les muntanyes massanenques de maig a octubre, a les zones del Galliner d’Arinsal i a la part alta de Setúria, a Pal.

Durant tres setmanes es desplacen a la unitat del Comapedrosa, un punt inaccessible per altre tipus de bestiar, com les vaques i cavalls. A més, l’avantatge del bestiar oví és que menja més tipus de plantes herbàcies i arbustos, cosa que equilibra l’ecosistema, a més de contribuir a evitar el risc d’incendi.

Donada la importància de tenir ovelles peixent a les muntanyes, el comú de la Massana subvenciona aquesta pràctica amb un euro per animal al mes. “Potenciem que vinguin ovelles, ja que és la manera més natural de netejar les muntanyes, però també volem contribuir al manteniment d’aquest tipus de bestiar”, assegura el conseller Sergi Gueimonde, que afegeix que “es tracta d’una actuació sostenible tant en l’àmbit econòmic com mediambiental“.

Un altre punt a favor de les ovelles és que són animals menuts que no malmeten les molleres i zones aquàtiques protegides.

Aquest és el segon any que el ramat d’ovelles es desplaça a la zona del Comapedrosa, amb tots els beneficis que comporta però amb l’únic inconvenient de l’elevada freqüentació d’excursionistes. El comú de la Massana demana el seguiment de les recomanacions del departament d’Agricultura del Govern, ja que és important mantenir una bona convivència a la muntanya. El principal requisit és portar els gossos lligats per a amevitar que s’enfrontin al gos pastor i que molestin el bestiar. Cal tenir en compte que les ovelles són animals que s’estressen fàcilment i encara més les que estan embarassades, que poden arribar a perdre els anyells.

D’altra banda, hi ha alguns comportaments que poden semblar normals, però que s’han d’evitar, com ara acariciar els animals, donar-los menjar o acostar-s’hi excessivament. L’ideal és evitar sortir del camí marcat i passar el més lluny possible del ramat, sense fer soroll.

El turisme de muntanya és completament compatible amb la ramaderia, però s’ha de respectar l’entorn per a una bona convivència de tots.