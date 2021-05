Un projecte del sector de la mobilitat elèctrica s’instal·la al NIU d’Andorra Telecom. Es tracta de la startup Lupa.

Actualment la startup té definits tres models de vehicles, el compacte E26 i l’E66 i l’E137, una furgoneta i un SUV respectivament, i treballa amb la previsió que a finals del 2023 el model E26 estigui ja disponible al mercat. Una de les propostes de valor que ofereix Lupa serà l’opció de poder comprar el vehicle amb o sense bateries. Unes bateries que es podran muntar en qualsevol altre model de la marca, de forma senzilla i en tallers adherits.

Carlos Álvarez, CEO de Lupa, juntament amb Isaac Soro, desenvolupador de negoci, han presentat aquest matí el seu projecte acompanyats del responsable del NIU d’Andorra Telecom, Miquel Gouarré. Durant la presentació, Álvarez ha ressaltat que “la nostra marca es fonamenta en tres principis estratègics: vehicles elèctrics, vehicles de qualitat fabricats a Europa i vehicles equipats amb la darrera tecnologia”. Un dels objectius de Lupa és abaratir al màxim el preu del vehicle elèctric i apostar per dotar-los d’una autonomia suficient per a la majoria de desplaçaments del dia a dia. La startup està treballant per comptar amb les seves pròpies plantes de producció a Espanya.

Per Álvarez, “Lupa neix pensant en les necessitats de la gent, als que hem de donar resposta. Pagar menys de 20.000 euros per un vehicle elèctric que assoleixi 300 quilòmetres d’autonomia són uns dels nostres principals objectius”.

Gouarré ha donat la benvinguda a la startup “que va enfocada a un sector que està innovant, de gran potencialitat i que en els pròxims anys experimentarà un creixement notable”. També ha anunciat que aquesta serà una de les startups del NIU d’Andorra Telecom, candidates a participar en la cimera de negoci internacional el Millonario Master Minds que es desenvoluparà els propers 17 i 18 de juliol a Barcelona.

El responsable del Niu d’Andorra Telecom ha remarcat que la incubadora / acceleradora no només ofereix a les start-up un espai per desenvolupar o reorientar els seus projectes sinó que també és una plataformes per presentar els seus projectes a inversors locals i estrangers. En aquests moments són quatre startups allotjades a la incubadora/acceleradora, que espera ben aviat doblar aquesta xifra.