Un pop gegant, el resultat de la gran escultura de neu construïda al Pas de la Casa

La gran escultura de neu que han estat tallant tres artistes del país durant tot el cap de setmana al Pas de la Casa ha donat com a resultat un pop gegant. Emma Regada, Arnau Orobitg i Itziar Bádenas han estat treballant des de divendres al matí, i fins aquest diumenge a les 12 hores, sobre un bloc de 20 tones i 24 m³ per crear l’escultura efímera, que es podrà veure aquests dies a la plaça de l’Església fins que es fongui.

El conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz, ha recordat que a causa de les mesures sanitàries de la COVID enguany s’ha canviat el tradicional concurs d’escultures per l’exposició d’una única figura de grans dimensions. També ha destacat que s’ha apostat per artistes del país “per fomentar l’art de proximitat” i que amb l’exposició d’enguany s’ha volgut seguir amb la tradició. I és que “encara que s’hagi canviat una mica de format, la idea és que l’activitat continuï i que l’any que ve puguem celebrar la 18a edició del concurs”. Cruz també ha matisat que l’exposició de la figura és un reclam i una “experiència tant per als ciutadans com per als turistes que ens visiten”.

D’altra banda, l’escultora Emma Regada ha destacat que la idea del pop ha sorgit “una mica del que ens agradava als tres artistes. A mi, per exemple, m’agraden les formes geomètriques i ondulades, l’Arnau des de fa temps tènia clar que volia fer un animal amb tentacles i a la Itziar també li agradava la idea de fer alguna cosa relacionada amb el mar”.

Per realitzar l’escultura s’ha utilitzat la tècnica de tall. Primer, s’ha fet un dibuix del contorn lateral i del front sobre el bloc de neu, després s’ha començat amb el tall del cap i els forats superiors. A partir d’aquí, s’ha anat definint la forma fins a obtenir el resultat final.

Regada també ha manifestat que si l’any vinent es du a terme la 18a edició del concurs i s’espera poder participar-hi, ja que “és un reclam i parla molt de la neu de les muntanyes que tenim“. A més, destaca que gràcies al concurs “es coneixen altres escultors” i es creen sinergies entre els artistes.