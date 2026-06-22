Un podi i una victòria en un espectacular cap de setmana de Joan Vinyes a Motorland

Joan Vinyes va completar un cap de setmana quasi perfecte a Motorland, escenari de la tercera prova de la Toyota GR Cup Spain, en la qual l’equip Vinyes Dabad, amb el suport d’Andbank i Toyota Motors Andorra va tornar a tenir dos cotxes a la graella de sortida. Jaume Font va conduir el Toyota número 8 de Joan Vinyes Jr. el qual s’està recuperant de la lesió que es va fer a la passada Pujada a Arinsal a principis de mes.
Joan Vinyes va ser un dels grans protagonistes dels dos dies de cursa i va celebrar el seu aniversari amb el podi de la primera jornada i l’espectacular victòria en la cursa de diumenge. Després de Motorland, Vinyes s’ha col·locat en la tercera posició provisional de la copa quan el certamen arriba a l’equador del calendari previst.
Jornada 1. Dissabte 20 de juny. Vinyes celebra l’aniversari amb un tercer lloc
Després de la jornada d’entrenaments lliures de divendres, Joan Vinyes va portar a terme una bona tanda d’entrenaments cronometrats que li va permetre situar-se en el segon lloc de la formació de sortida.
A la cursa Vinyes va protagonitzar una bona sortida i de seguida es va consolidar en la segona posició a distància del líder Aguilera que, de mica en mica, va anar agafant avantatge al capdavant de la cursa. Vinyes després d’una frenada compromesa en la part intermèdia del circuit va perdre un temps valuós que va aprofitar De Diego per a posar-se a la seva estela. Vinyes va tornar a agafar avantatge fins a tenir un bon marge i amb la segona posició a l’abast. Però, per a Vinyes la sorpresa va sorgir en l’últim sector del circuit quan el sistema de calibratge d’alimentació de gasolina del seu cotxe va fallar i va quedar sense potència. Així i tot, va poder mantenir la tercera posició final.
Jaume Font amb el segon Toyota de l’Equip Vinyes Dabad s’estrenava en aquest certamen amb el cotxe de Vinyes Jr. i va ser desè en la primera cursa del cap de setmana.
Jornada 2. Diumenge 21 de juny. Demostració d’autoritat de Vinyes amb una clara victòria
El segon dia del míting aragonès va ser protagonitzat per les altes temperatures ja des de bon matí. A la sessió matinal d’entrenaments cronometrats, Joan Vinyes va tornar a destacar i va marcar el quart millor temps, a només dues dècimes del millor temps, la qual cosa demostra la gran competitivitat existent.
A la sortida Vinyes es va mantenir a l’estela dels pilots capdavanters. Amb diferències mínimes, Vinyes va començar a ensenyar roda a Romero el qual va avançar a la tercera volta. Tot i que els dos líders havien aconseguit un petit avantatge, Vinyes va recuperar terreny i va començar a pressionar a Albacete. A mitja cursa, la pressió de Vinyes va fer efecte i Albacete fallava en la corba dos en la qual Vinyes el superava per l’exterior. La feina del pilot andorrà encara no s’havia acabat i va començar la persecució del líder Aguilera, al qual va superar en un intens frec a frec pocs minuts abans del final. A partir d’aquí, Vinyes va anar augmentant l’avantatge fins a travessar la meta, en primer lloc, amb dos segons d’avantatge.
Vinyes es mostrava exultant en baixar del cotxe “ja ens tocava. A les dues curses anteriors vàrem estar al davant, però diferents circumstàncies no ens van permetre confirmar els bons resultats. Els nostres cotxes preparats per Eficar van molt bé i ho demostra que estem tots al davant. Dedico la victòria al Jr. que des de casa deu haver enyorat poder estar avui a la pista”.
Clasificacions finals GR Cup Motorland 1a cursa
|1
|Marco Aguilera
|Toyota GR86
|28:51.408
|2
|Marcos de Diego
|Toyota GR86
|29:01.532
|3
|Joan Vinyes
|Toyota GR86
|29:04429
|…
|10
|Jaume Font
|Toyota GR86
|29:24.182
2a cursa
|1
|Joan Vinyes
|Toyota GR86
|29:05.577
|2
|Miguel A. Romero
|Toyota GR86
|29:08.828
|3
|Ignacio Rodríguez
|Toyota GR86
|29:09.991
|…
|11
|Jaume Font
|Toyota GR86
|29:30.739