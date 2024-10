Un petit diccionari d’eufemismes capitalistes

Lluís R. Samper Pascual

A ningú se li escapa que els eufemismes són moneda d’ús a l’hora d’intercomunicar-se en català, sigui oralment o per escrit. A moltes persones catalanoparlants, els agrada utilitzar-los quasi amb la mateixa freqüència dels mitjans de comunicació en general, els quals, al meu parer, en fan ús i abús.

Són paraules o expressions per a reemplaçar-ne unes altres amb la intenció d’atenuar la càrrega negativa que ve associada. La llista d’eufemismes reproduïda més avall, podria ser molt més extensa car, el tema, crec que dona molt de si. Es tracta, però, només, d’una petita mostra d’eufemismes que he recollit, si voleu una mica exagerats, que ens fan adonar de com pot variar el significat dels enunciats de les frases, segons s’emprin unes paraules o unes altres per a expressar un mateix cas, idea, fet, opinió o notícia:

“Flexibilitzar el mercat laboral” = Aprovar l’acomiadament lliure; una mesura que tan sols serviria per a augmentar encara més l’atur, creant un clima psicòtic d’inseguretat laboral total.

“Reformar les pensions”= Endarrerir l’edat de jubilació als 67, o als 70, basant-se en previsions demogràfiques falsejades i anticientífiques per tal de beneficiar als plans de jubilació privats i impedir el relleu generacional.

“Internacionalitzar l’economia”= Deslocalitzar la producció a un país del tercer món, on els salaris siguin miserables i les condicions del treball infrahumanes.

“Externalitzar un servei” = Privatitzar una de les funcions de l’administració pública, per tal que els diners del contribuent vagin a parar a les butxaques d’un empresari i el treballador rebi una quarta part del sou d’un funcionari.

“Regulació de plantilla”= Acomiadar massivament als treballadors d’una indústria, ja que els astronòmics beneficis de la patronal han baixat unes dècimes.

“Reajustament de personal” = Vegeu “regulació de plantilla”.





Font: “La definició d’economia i altres eufemismes capitalistes” publicada a Worldpress el 07.04.2010