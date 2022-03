Un passeig en catamarà entre xarxes fantasma

“Fa cinc anys em va canviar la vida després d’un viatge al sud-est asiàtic. M’imaginava platges paradisíaques i cristal·lines i em vaig trobar just el contrari: un paisatge ple de residus”, explica Amaia Rodríguez, fundadora de l’empresa emergent The Gravity Wave, juntament amb el seu germà Julen, per donar una segona vida a les xarxes de pesca abandonades a alta mar i reduir l’impacte mediambiental.

Coneguda per a molts i guanyadora de diferents premis, la startup valenciana The Gravity Wave s’ha aliat amb la marca d’alimentació Garden Gourmet (Nestlé) per organitzar un passeig en catamarà prop de la costa barcelonina amb l’objectiu de conscienciar als assistents. Segons comenten, el 40% dels residus que trobem a alta mar són xarxes de pesca fantasma abandonades. I, evidentment, aquesta problemàtica està destruint hàbitats i espècies animals, a part de fer del mar Mediterrani, el més contaminat del món.

Adéu a la proteïna animal

Amb la curiosa presentació de l’aliança entre catamarans, degustacions i 5 tones de xarxes de pesca al voltant dels reporters, arriba la gran pregunta: com pot ser un producte alimentari part de la solució per a la neteja dels mars? La periodista de Mediaset i documentalista marina Laura Madrueño ho explica: “El món que coneixem està canviant, la població cada vegada consumeix menys proteïna animal, ens inquietem pel benestar animal i sobretot tenim una gran preocupació pel medi ambient. No és una moda, sinó una alternativa que guanya seguidors”. D’aquí l’aposta de companyies de l’Estat espanyol per aliar-se amb empreses emergents que promouen el canvi.

El primer titular. Entre les dues companyies netejaran 14,5 tones de xarxes del mar i dels ports. Posteriorment, The Gravity Wave s’expandirà a les Illes Balears i promourà a encara més pescadors tradicionals de la zona del mar Mediterrani a pescar de manera sostenible i a recol·lectar el plàstic. Actualment, tenen 20 ports d’actuació a Espanya i el seu objectiu és arribar a 100.

I, per acabar, a la presentació de la cooperació no podia faltar el que anomenen producte “revolucionari”: VUNA, la primera alternativa vegetal a la tonyina en llauna. Cal recordar que és una de les conserves més triades a l’Estat i representa el 71% del consum, segons l’informe d’Alimarket “Conserves de Peix i Marisc” (2021).

Amb aquest llançament, la marca de Nestlé aposta per l’increment del consum d’una alternativa vegetal a la tonyina, que ajudi a reduir les xarxes de pesca que es llancen al mar i que, en algunes ocasions, acaben al fons, contaminant la fauna i flora marina. De moment, un passeig en catamarà entre xarxes fantasma i una degustació entre els assistents que aconsegueix pràcticament copiar el gust de la tonyina.

Per Gemma Fontseca