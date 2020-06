Un nou positiu per COVID-19 aïllat a domicili a l’àrea de la Seu d’Urgell

El CAP de la Seu d’Urgell ha notificat aquest dijous un nou positiu per coronavirus aïllat a domicili. D’aquesta manera, ara són 13 els veïns i veïnes contagiats als quals es fa seguiment i que romanen a les seves respectives llars, d’un total de 80 persones aïllades (4 més que el dia anterior). Pel que fa a la resta, 25 són sospitosos o 42 són contactes sense símptomes.

Les darreres vint-i-quatre hores no s’ha donat cap nova alta i, tot i que la situació s’ha tornat a estabilitzar aquesta setmana, des del Sant Hospital s’ha fet una nova crida a no abaixar la guàrdia i recorden que el virus encara és present a la Seu, tal com ho demostra el nou contagi confirmat aquest dijous, que se suma al detectat dimecres.

Al respecte, en l’actualització diària de dades, l’alcalde de la Seu i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, ha advertit que “l’Alt Pirineu i Aran ha experimentat els darrers dies un augment del risc de rebrot, que ha passat de baix a moderat, segons les xifres de Salut”. Concretament, Fàbrega apunta que ara l’índex EPG és de 58,6, quan ara fa una setmana era de 10,4, i conclou que potser no és preocupant “però almenys és un senyal d’alarma” que cal tenir en compte, especialment davant la previsió que la regió pirinenca ja passi a fase 3 aquest dilluns vinent.

Encara hi ha risc de contagi

Per tot plegat, les autoritats sanitàries recorden novament la necessitat de seguir en espais públics les indicacions elementals de prevenció de la COVID-19: ús de la mascareta, distància d’almenys 2 metres entre persones i rentat de mans freqüent. De fet, aquesta setmana el Govern espanyol ha reforçat l’aposta per aquestes mesures i ha anunciat que l’esmentada protecció facial i la separació entre persones seran obligatòries a l’espai públic “fins que hi hagi vacuna contra la COVID-19″. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha dit que la societat ha d'”aprendre a conviure, dia a dia, amb el coronavirus, amb totes les mesures de prevenció fins que tinguem a disposició alguna teràpia eficaç o una vacuna”. A les tres recomanacions adreçades a la població, hi han afegit també el deure de reforçar la higiene de tots els indrets d’accés públic per part d’institucions o empreses.

Aquesta obligació es començarà a aplicar a partir del 21 de juny, quan és previst que s’aixequi completament l’estat d’alarma després de les diverses pròrrogues que n’ha aprovat el Congrés. A nivell general, Sanitat ha defensat que l’evolució de la pandèmia és ara més positiva, si bé recorden que encara hi ha risc de contagi i que continua el degoteig de nous positius i de morts. La taxa de detecció de nous casos sospitosos, a escala estatal, se situa ara en 53,8 per cada 1.000 habitants, tot i que l’estudi epidemiològic presentat ahir indica que el percentatge de gent que ja ha generat anticossos amb prou feines està al volant del 6,5%.