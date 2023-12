Un Nadal especial i solidari a Ordino

Presentació a Ordino de les activitats de Nadal (Comú)

El Nadal arriba a la parròquia d’Ordino amb una agenda carregada d’actes per a tots els públics i amb força novetats. El tret de sortida serà el 8 de desembre amb l’encesa de llums i l’inici de la Fira de Nadal, que omplirà el poble de casetes amb diferents productes i en què els visitants podran trobar idees per als regals d’aquestes dates.

La fira s’allargarà fins al dia 10 i, a més del mercat, es faran diverses activitats, com ara actuacions i tallers, per a les quals s’han tingut molt en compte empreses i associacions del país. Un dels moments més destacats d’aquell cap de setmana arribarà el diumenge dia 10 amb la representació de l’Última Ossa d’Ordino, un acte ben especial des que la Unesco va reconèixer les festes de l’Os del Pirineu com a Patrimoni cultural immaterial. L’actuació, que anirà a càrrec de l’Associació de Cultura Popular d’Ordino, arrencarà a les 11.45 hores al Prat de Call amb l’Ossa infantil, que anirà seguida de l’Última Ossa d’Ordino.

Més enllà d’aquest cap de setmana farcit d’actes, durant totes les festes es duran a terme diverses activitats, entre les quals destaquen un nou concert de gòspel, el 23 de desembre, el tradicional Cagatió a la plaça Major, el dia 24, i l’arribada dels Reis el 5 de gener.





Nova Cursa popular solidària La Llufa

Una novetat important en la programació d’actes per a aquestes festes nadalenques serà sens dubte la primera edició de la Cursa popular solidària La Llufa, que se celebrarà el 28 de desembre, a les vuit del vespre. La proposta servirà per a recollir joguines que es lliuraran a RTVA per a la iniciativa Cap nen sense joguina, que es fa a benefici de Càritas i que busca que cap infant es quedi sense el seu regal en aquestes dates tan especials.

Els participants es podran inscriure a la cursa entre el 4 i el 28 de desembre a Tràmits del Comú d’Ordino o a la Biblioteca Comunal. La inscripció consistirà en una joguina nova que el participant haurà de lliurar i a canvi rebrà una «llufa-dorsal» que es podrà decorar i personalitzar.

A més, els participants rebran un obsequi a canvi d’aquesta participació. La caminada solidària tindrà un recorregut urbà d’uns tres quilòmetres amb sortida de la plaça Major i s’ha concebut com una proposta popular, divertida i solidària.