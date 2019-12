Ahir a la nit a la meva habitació em vaig posar a pensar en tots i en tot el que ens envolten, en el que no ens tenen content, i fins i tot vaig pensar en mi mateixa.

Moltes vegades no som feliços, no estem fent el que ens agradaria, a les nostres vinyes hi ha buits que són difícils d’omplir.

Però amics / es quan estem sumit en aquest món de solitud en el qual creiem que ningú ens entén, i en què sentim que només som proveïdors de les nostres cases i no li importem a ningú, ens trobem amb persones que ens parlen amb paraules sàvies , paraules que ens omple l’ànima.

Aquest mes hi ha alguna cosa especial que ens porta obrir els nostres cors i parlar de les nostres coses amb persones amb les que mai havíem parlat, en aquest precís moment no tenim por que en parlar ens estiguin jutjant malament. Per exemple a internet ens parlem i diem les coses tal com les pensem, fins i tot sense conèixer-nos. Sóc aquí jo i el teu allà, cadascú amb el seu ordinador, podem parlar tal com som i pensem amb les nostres virtuts i defectes, per això sabem que des del PC, ens escoltem, i podem ser confidents.

Aquest mes de desembre, és un mes difícil, per a aquells que estan sols / es o que pensen que ho estan. És l’últim mes de l’any, és el mes que porta amb si el nadal, particularment és un mes que em porta molta nostàlgia, perquè a més que sabem que un any més acaba, prenem consciència de les coses bones i dolentes que van ocórrer i les que vam fer , per això és l’època ideal per demanar perdó i proposar canvis. Ajudin a apreciar a totes les persones que ens envolten, perquè sempre tenim alguna cosa que aprendre de cadascuna d’elles.

Nadal significava una època d’alegria, estar amb la família, menjar molt però sobretot, que els nens / es puguin rebre totes aquelles joguines que durant l’any difícilment poden aconseguir, i els que no puguin, consolar-se amb el gran afecte que els envolten, aquests braços que els volen.

El Nadal, més enllà de la celebració i dels regals, és una gran oportunitat per a connectar-nos amb nosaltres mateixos i reflexionar de forma senzilla al voltant de l’autèntic esperit que tanca aquesta data.

Només cinc minuts per reflexionar i entendre que tot el que necessitem és dins nostre, perquè les millors coses de la vida es senten amb el cor. hem de tenir present que és possible construir la pau i l’amor en tots els éssers humans.

És trist que hi hagi tantes diferències en aquest món, que hi hagi persones que ho tenen tot, i altres que no, vull pensar que quan ja no estiguem aquí, de veritat hi hagi un altre lloc on tots, puguem ser iguals, en tots els aspectes de la vida.

Els que fan possible, que cada dia, puguem llegir les noticies gratuïtament, tot això ho forma un gran equip FORUM. AD, que a més publicant els meus articles gratuïtament, i tots / es els meus LECTORS, m’agradaria seguir tenint l’oportunitat que pugueu gaudir d’aquest regal tan apreciat que constitueix VOSTRA AMISTAD.

Que aquest Nadal creixi en tots vosaltres, l’amor desinteressat, la pau en voltant, i la generositat per als que menys tenen, amb una gran abraçada, des del meu ànima.

Aquest és el meu desig i el meu regal per a cada un de vosaltres.

BON NADAL 2019 per a tothom.