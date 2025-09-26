Un motorista resulta ferit en un sinistre i es descobreix que tenia el permís suspès i que anava begut

El servei de Policia ha detingut, poc després de les dotze de la nit de dijous, a la parròquia de la Massana, el conductor d’una motocicleta, de 32 anys, amb una taxa positiva -després de realitzar-li la prova d’alcoholèmia- d’1,88. L’individu va de perdre el control de la seva moto i va tenir un accident de circulació a la carretera d’Arinsal resultant ferit en el sinistre de trànsit.
A més d’un delicte contra la seguretat col·lectiva pel positiu d’alcoholèmia, també se l’acusa d’un altre delicte contra l’Administració de Justícia perquè estava incomplint la suspensió del permís de conduir que requeia sobre ell.