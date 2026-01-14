Un motorista i l’acompanyant, ferits en un sinistre a Santa Coloma

Aquest matí de dimecres, 14 de gener, s’ha registrat un accident de circulació a la xarxa viària del Principat que s’ha saldat amb el balanç de dues persones ferides. El sinistre de trànsit s’ha localitzat a l’altura del número 24 de l’avinguda d’Enclar, a Santa Coloma, a la parròquia d’Andorra la Vella. El servei de Policia ha rebut l’avís alertant del succés pocs minuts després de les 9 hores.
L’incident viari en qüestió ha tingut dos vehicles involucrats. Es tracta d’un turisme i una motocicleta, ambdós amb matrícula andorrana. A conseqüència del sinistre, el conductor i la passatgera de la moto, de 43 i 40 anys, respectivament, han resultat ferits.