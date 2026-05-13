Un motorista ferit en un accident amb un turisme a Andorra la Vella

El servei de Policia ha informat d’un accident de circulació a la xarxa viària entre un turisme amb matrícula espanyola i una motocicleta amb matrícula del Principat d’Andorra. Segons aquesta informació, el conductor de la motocicleta, home de 43 anys, ha resultat ferit en el sinistre de trànsit.
Els fets van tenir lloc aquest dimarts a la tarda, a l’altura del número 3 del carrer Lluís Pujol, a la parròquia d’Andorra la Vella. El servei de l’ordre va rebre l’avís alertant de l’incident viaris a les 15:33 hores.