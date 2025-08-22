Un motorista anglès i un ciclista resulten ferits en dos sinistres a la xarxa viària andorrana

Durant la primera part de la jornada d’aquest divendres, 22 d’agost, s’han registrat dos accidents de circulació a la xarxa viària del Principat. Ambdós s’han saldat amb una persona ferida en cadascun d’ells. El primer dels sinistres de trànsit s’ha localitzat a la carretera general número 2, en concret a la rotonda d’Engolasters, a la parròquia d’Escaldes-Engordany. Només s’hi ha vist involucrat un vehicle, és una motocicleta amb matrícula del Regne Unit conduïda per un turista, de 68 anys, el qual ha resultat ferit en el succés. El sinistre ha tingut lloc al voltant de les nou del matí.
L’altra incident viari s’ha produït poc abans de la una de la tarda, a l’avinguda François Mitterrand, a Encamp. En aquest cas, ha estat un ciclista que en caure de la seva bicicleta ha patit ferides. Com en l’altre accident, no s’ha vist implicat cap altre vehicle.