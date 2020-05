Un mapa interactiu permet saber l’evolució de la desescalada a Catalunya per municipis

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha habilitat al seu portal web un visor de Catalunya per municipis i regions sanitàries perquè tothom pugui conèixer l’evolució de l’actual desescalada en funció del lloc on es viu.

L’eina interactiva, entre d’altres dades, diferencia entre els municipis de més de 5.000 habitants (que han de complir les franges horàries), pintats de blau, i els de menys de 5.000, que hi apareixen de groc. Així, s’hi pot comprovar com, a causa dels desequilibris demogràfics del país, l’extensió territorial on s’ha d’aplicar les franges és molt inferior al nombre d’habitants que l’han de seguir, la gran majoria dels quals viuen a l’àrea metropolitana de Barcelona.

A l’Alt Pirineu i Aran, de fet, les limitacions horàries només s’han d’aplicar a la Seu d’Urgell, Puigcerdà, Tremp i Vielha e Mijaran, i la capital de l’Alt Urgell és l’única ciutat de la regió que ho aplica a tot el terme municipal, tenint en compte que aquest només té 15,4 km2. Als 73 municipis restants del territori no cal seguir la norma.

Els 211 municipis catalans que tenen més de 5.000 habitants sumen només el 22,3% del territori del país, però concentren el 89,9% de la població (6.900.100 habitants). Per contra, els termes de menys de 5.000 persones només sumen 775.205 habitants.

Unes proporcions que encara són més accentuades a l’Alt Pirineu i Aran, el qual, tot i representar només un 1% de la població catalana, gestiona el 20% de l’extensió territorial.

Enllaç: https://visors.icgc.cat/mapa-poblacio-municipis/#7.55/41.602/1.239