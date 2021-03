Un llibre per donar visibilitat i prevenir discriminacions en la infància trans

El secretari d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Marc Pons, i la presidenta de l’associació Diversand, Rocío Soler, han presentat aquest dilluns el llibre infantil “No em dic Pol, em dic Sarai”, que aborda la història d’una nena trans. Es tracta d’un projecte impulsat conjuntament amb l’objectiu de donar visibilitat a la infància trans, prevenir discriminacions i educar en diversitat.

L’autor del text, Lóan Poulet, i de les il·lustracions, Irma Bonet, també han participat telemàticament en la roda de premsa de presentació del conte, que s’adreça a nens i nenes d’entre 6 i 11 anys, així com a les seves famílies com a acompanyants en la lectura. També està destinat a qualsevol institució educativa o de lleure en què es pugui tenir el llibre com a material didàctic. Precisament, el conte aporta eines educatives als progenitors per acompanyar als seus fills en la descoberta de la seva pròpia identitat i la dels altres. A més, facilita un recurs a les institucions per poder abordar amb naturalitat l’existència de la infància trans.

Pons ha explicat que els continguts i vocabulari estan adaptats al lector infantil, supervisats per un professional de la psicopedagogia, de manera que la entesa sigui fàcil i natural. Al final del llibre s’ha inclòs un glossari de referència pels adults amb la voluntat de facilitar la seva entesa.

La presentació del conte arriba uns dies abans de la commemoració del 31 de març, Dia Internacional per la Visibilitat Trans.