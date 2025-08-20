Un llamp mata més de 200 ovelles al Camí del Port de Vielha

Arran de la forta tempesta elèctrica amb pedra que va caure aquest dilluns a Vielha e Mijaran (Val d’Aran), un llamp va impactar prop de la boca sud del túnel de Vielha i va matar més de 200 ovelles que hi pasturaven. Una part dels animals estaven al voltant del camí del Port de Vielha, que en aquestes dates és força concorregut.
Malgrat que professionals del Conselh Generau d’Aran i els mateixos ramaders han procedit a apartar els cadàvers de la ruta, alguns punts han quedat afectats. Per aquest motiu, s’ha modificat lleument el traçat i s’ha senyalitzat una alternativa temporal per a evitar el pas per l’indret on hi ha més acumulació d’ovelles mortes. El govern aranès ha expressat el suport als ramaders afectats.
De moment, es recomana evitar el pas per la zona més pròxima a la vall de Molières, sobretot aquestes primeres setmanes, i fer ús de l’alternativa senyalitzada per a evitar el lloc amb més acumulació de cadàvers.