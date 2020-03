L’home que va ser condemnat a quatre anys de presó, dos ferms, per robar amb una arma en una perfumeria al Pas de la Casa, ha demanat la llibertat al Superior. Afirma que es va lliurar voluntàriament, fet no habitual, i que està penedit després d’un any empresonat. La fiscalia reconeix que va tenir un comportament excepcional, però vol que continuï al centre penitenciari perquè el delicte que va cometre és greu.