Un juny 2025 ple d’activitats i publicacions literàries i poètiques, com “Yuriko”

Teresa Ventura

En primer lloc, el dia 3 de juny, els alumnes de l’Escola de Música d’Escaldes van presentar una versió del Musical “Mamma Mia”. En segon lloc, el dia 12, la Societat Andorrana de Ciències (SAC) va oferir a la Llacuna la seva 41a Conferència: “50 Anys de l’Arxiu Nacional d’Andorra: Construint un arxiu de tothom”. El dia 16, Cadena SER Andorra” va presentar “Amb Veu de dona”, sota el lema: ”la conversa és l’inici d’alguna cosa extraordinària”. Varen participar les periodistes Xell Feixas, Laura Massegú i el duet musical “Senyora Casilda” amb la coordinació de Marisol Fuentes.

Mentre, el mateix dilluns, dia 16 de juny, a l’antic Hotel Rosaleda es presentava el llibre “Tolls”, de Nil Forncada, el qual va ser el guanyador del premi Fiter i Rosell de la 46a Nit Literària Andorrana (2024).

El dia 18, també amb una doble presentació, en primer lloc, la sala d’actes de la Universitat d’Andorra (UdA) va acollir la presentació del llibre “Mètodes alternatius de resolució de conflictes: arbitratge i mediació”. Els autors són: Irene Arranz, Cristina Madrigal, Marc Maestre i Ramon Tena (col·lecció Campus).

El mateix dimecres, dia 18 de juny, a la llibreria “La Trenca”, es va presentar el llibre “Un any de la nostra vida”, dedicat a l’obra del director teatral Xavier Fernández Hermoso. Amb pròleg de Joan Tomàs, la també editora Dra. Sofia Masegosa hi aporta un estudi de l’obra esmentada que s’havia estrenat amb molt d’èxit al Teatre de “Les Fontetes” de la Massana l’any 2013. La publicació va comptar amb el suport del Ministeri de Cultura del Govern d’Andorra i la presentació va anar a càrrec de Pere Tomàs i Elena de Santiago.

Elena de Santiago i Pere Tomàs durant la presentació

Finalment, s’ha de destacar el poemari de Mercè Aznar que amb el suggeridor títol de “Yuriko” ens aporta una visió molt particular sobre “El miracle de la quotidianitat” tal com apunta el seu prologuista el també escriptor Txema Díaz-Torrent. “Si el monjo budista en lloc de preparar un te per a l’emperador japonès Saga a començament del segle IX ho hagués fet en l’actualitat”, i així continua el seu pròleg, el qual ens situa en un temps llunyà per a fer-nos reflexionar a través d’un text literari i poètic com és el llibre “Yuriko” que, per cert, coincideix amb el nom d’una important escriptora literària japonesa del segle XIX.

Coberta del llibre “Yuriko”

L’autora, Mercè Aznar, en la línia de les Lletres Modernes i que sempre s’ha dedicat a la correcció lingüística, ens aporta una nova visió literària, al mateix temps que ha sabut seleccionar i cercar títols poètics com “Dona del bosc”, “Les dones i els homes, un anell i les paraules”. “Paraules” que titula al seu darrer poema, dient que no són el camí, però hi creu. El cert es que, des de Gilgamesh, els autors ja han tractat d’emprar la paraula com a catarsi per a poder assumir el pas del temps. Els versos de la Mercè Aznar ens ajuden a gaudir a través de la seva riquesa literària mentre reivindica el valor catàrtic de la paraula a través dels temps. Sens dubte una recomanació per a llegir “Yurico”, especialment, ara, en temps de vacances i reflexió per a la majoria.

Gràcies i un bon estiu per a tothom!





Text: Teresa Ventura. Membre de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA) i secretària general de l’Associació d’Escriptors del Principat d’Andorra (AEPA).