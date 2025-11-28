Un jove motorista resulta ferit en un accident a Encamp

Aquest dijous a la tarda es va registrar un accident de circulació a la xarxa viària del Principat, el qual es va saldar amb el balanç d’una persona ferida. El sinistre de trànsit va localitzar-se al carrer Mirador, a la vila d’Encamp, al voltant de dos quarts de sis de la tarda d’ahir.
Segons assenyalen fonts policials, l’incident viari va tenir dos vehicles involucrats. Es tracta, d’una banda, d’un turisme amb matrícula andorrana i, de l’altra, una motocicleta amb placa també del país. A causa del succés, el motorista, un jove resident de 17 anys, va resultar ferit.