Titol: Un indi com tu i com jo

Edat: A partir de 9 anys

Escriptor/a: SASSEN, Erna

Il·lustrador/a: Martijn van der Linden

Editorial: Takatuka.

En Boaz és un nen més aviat solitari a qui li canvia la perspectiva de les coses el dia que l’Aisha, una nouvinguda, s’asseu al seu costat a classe. Les diferències físiques, unides a la dificultat de l’idioma, fan créixer en ell una idea meravellosa: l’Aisha està trista perquè és lluny de casa seva, a les praderies de Nord-amèrica. Per tant, la nena només pot ser índia.

En Boaz ho sap perquè ha llegit un munt sobre el tema, i perquè li agradaria ser-ne un quan surt a explorar les dunes de prop de casa seva. Anar descobrint que l’Aisha és una refugiada siriana no sols no serà un obstacle per a la seva amistat, sinó un estímul perquè comencin un originalíssim treball sobre els maies, les temàtiques i il·lustracions del qual connecten a la perfecció amb la trama.

Quan el pare del nen decideix de manera unilateral que en Boaz avançarà un curs, cosa que suposaria deixar de coincidir amb l’Aisha a classe, en Boaz s’escapa de casa, «com un bisó amb la llança clavada al llom», per anar a perdre’s a les dunes.

Un llibre que parla de la diferència, que convida a la reflexió i a la discussió, en què les il·lustracions i el text formen un tot compacte i emotiu i que, no cal dir-ho, es llegeix d’una tirada.

Per Joan Bustos. Clijcat / Faristol