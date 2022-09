Un home mor en un accident de parapent al Barranc de Grillons, a Àger (la Noguera)

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya han treballat aquest dissabte en el rescat d’un home que ha perdut la vida en un accident de parapent al Barranc de Grillons, al terme municipal d’Àger (la Noguera). A les 13.43 hores, els Bombers han estat alertats de l’accident per un membre de l’escola de parapent. L’home, de 43 anys, que participava en un vol grupal de sis persones, hauria caigut al capdamunt d’una cinglera.

Immediatament, una dotació terrestre del parc d’Àger s’ha activat i ha visualitzat la víctima en un roquissar de difícil accés, a uns 300 metres en direcció oest de l’ermita de la Mare de Déu de Pedra.

Un helicòpter de rescat amb efectius del GRAE i metge del SEM ha descarregat el personal el més a prop possible de la víctima, que els efectius han trobat en situació d’inconsciència i sense signes vitals. Tot i emprendre ràpidament les maniobres de reanimació càrdio-pulmonar, no s’ha pogut fer res per la seva vida.

Els efectius de rescat han comunicat l’accident mortal als Mossos d’Esquadra, que han enviat patrulles de seguretat ciutadana i una dotació de la Unitat de Muntanya. Un helicòpter de Bombers ha traslladat els efectius policials fins al lloc i, en acabar els procediments policials, els Bombers han rescatat el cos. Els Mossos d’Esquadra han assumit la investigació de l’accident.

Altres rescats de Bombers de la Generalitat, aquest dissabte

L’accident d’Àger no ha estat l’únic en el qual hi ha intervingut Bombers. Pels que fa als registrats a la zona pirinenca:

12.57 Abella de la Conca: al Forat de Bóixols, un grup que estava fent rappel ha avisat que un dels integrants ha patit una lesió al turmell i no pot prosseguir. Un helicòpter amb efectius de GRAE i metge s’han dirigit cap allà, s’ha fet l’extracció.

13.28 Alp: a prop de la carretera N-260 pk 158, un home avisa que la seva parella, una dona de 72 anys, ha patit una caiguda a una zona boscosa no accessible, i que ell ha hagut de desplaçar-se fins trobar cobertura. Una dotació terrestre del parc de bombers voluntaris d’Alp ha pogut accedir a l’indret i ha dut la dona fins on s’esperava l’ambulància.

14.56 Montellà i Martinet: a la Solana del Prat de Cadí, un home de 63 anys ha patit una lesió a un turmell i no pot seguir caminant. Una dotació terrestre del parc de bombers voluntaris Bellver de Cerdanya l’ha anat a buscar i se l’ha dut fins on s’esperava l’ambulància.

En total han estat 9 les sortides d’aquest tipus que Bombers de la Generalitat ha hagut d’efectuar arreu de la geografia catalana per tal de realitzar els corresponents rescats, aquest dissabte 17 de setembre.