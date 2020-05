Un grup de treball interministerial estudiarà les condicions per retornar a les aules

L’Executiu ha aprovat la creació d’un grup de treball interministerial per establir les condicions de reobertura de les escoles. L’equip estarà format per membres dels ministeris d’Educació i Ensenyament Superior, Salut, i Funció Pública i Simplificació de l’Administració i haurà de marcar els requisits a complir per tal que els alumnes puguin tornar a les classes.

Així, les propostes de retorn a les aules i el calendari hauran d’integrar les consignes sanitàries, de protecció dels infants i adults. Aquesta guia genèrica es treballarà amb els tres sistemes educatius per, en funció de les necessitats, prioritats pedagògiques i realitats logístiques del propi centre per concretar les modalitats de reobertura.