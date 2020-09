Un grup de ciberdelinqüents va utilitzar la pandèmia com a esquer

Proofpoint, una empresa de ciberseguretat, ha detectat una campanya de ciberespionatge procedent de la Xina realitzada el mes de març passat.

Just quan el coronavirus va arribar a Europa els ciberdelinqüents d’origen asiàtic van enviar missatges amb malware en els quals, fent-se passar per organismes internacionals com l’Organització Mundial de la Salut (OMS), donaven directrius sobre la pandèmia. Aquests missatges que es distribuïen amb un programari anomenat Sepulcher volien infectar els ordinadors d’organismes diplomàtics o organisme legislatius europeus per a poder obtenir informació de tipus política i econòmica.

Segons la recerca, els atacs provindrien d’un grup anomenat TA413 que està associat als interessos del govern xinès. Aquest grup també hauria intervingut en accions contra la comunitat tibetana que a la Xina viu una forta persecució.

Per Tecnonews