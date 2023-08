Un grup de capital andorrà crearà un gran centre logístic a Cubelles

Render del futur centre logístic de Cubelles que compta amb capital andorrà (Aj. Cubelles)

A Catalunya, l’Ajuntament de Cubelles, a la comarca del Garraf, ha aprovat aquest divendres la modificació puntual del Pla General per a canviar la classificació urbanística d’industrial energètica, i transformar-la en industrial logística. Això, permetrà la reurbanització de tot el sector de l’antiga central tèrmica de Cubelles i els seus equipaments complementaris, a banda i banda de la línia del ferrocarril, i la construcció d’una nau logística de gairebé 77.000m2. Darrera d’aquest ambiciós projecte hi ha una companyia del Principat.

És l’estudi d’arquitectura OUA qui va presentar el projecte de transformació dels terrenys de l’antiga central tèrmica en una plataforma logística, encarregat per Promocisa. Aquesta empresa de capital andorrà va arribar a un acord amb Endesa per a adquirir els terrenys, ara fa poc més d’un any. El projecte té un pressupost d’execució de prop de 100 milions d’euros i una estimació de creació de 300 llocs de treball directes.

Amb l’aprovació per part del plenari de l’Ajuntament de Cubelles ja es poden iniciar els tràmits urbanístics que han de permetre a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat elevar la proposta a la Comissió d’Urbanisme del Penedès, competent per a l’autorització dels usos, recavar tots els informes de mobilitat, infraestructures, mediambiental i altres que calguin abans de decidir si aquest projecte és o no vàlid.





A partir d’ara

Un cop aprovada la modificació pel plenari municipal s’obre un període d’exposició pública. A partir de llavors, per part de l’Ajuntament, se sol·liciten els informes sectorials als diferents organismes de la Generalitat i altres entitats afectades pel document aprovat inicialment i, amb la resolució de les al·legacions en cas d’haver-se recollit a l’exposició pública del document inicial, es prepara una segona aprovació per plenari, en aquest cas provisional, on es donen resposta i s’ajusta el document inicial a l’exigit als informes sectorials i a les al·legacions acceptades. Aquest document d’aprovació provisional s’envia a la Comissió Territorial del Penedès on, si s’ajusta a l’exigit pels informes sectorials, s’aprovarà de manera definitiva. En aquest cas, es procediria a la reparcel·lació i a la urbanització de l’entorn i, posteriorment, a la construcció de la nau en un termini que la promotora estima d’aproximadament dos anys.

Pel que fa al client final de la plataforma, l’estudi d’arquitectura OUA encara no ha tancat cap acord perquè tot just el projecte està en una fase embrionària. “S’ha fet gestions amb empreses de diferents sectors, però una de les darreres és amb una empresa del sector farmacèutic que té una gran demanda de plataformes d’aquest tipus”, ha manifestat Núria Noguer, arquitecta i directora de planejament d’OUA.





Un projecte sostenible

Les primeres informacions assenyalen que el projecte del centre logístic serà del tot sostenible, respectuós amb el medi ambient. El sostre estarà cobert amb vegetació, es preveu que el subministrament energètic sigui solar i es contemplen grans zones enjardinades. A més, la reurbanització també planteja com millorar la connexió de la urbanització de La Solana i el futur càmping de Can Guineu amb la zona marítima, superant la via del tren i la carretera C31, que actualment representen un escull important.