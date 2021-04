Un festival de dansa i cultura popular guanya el Pressupost participatiu d’Ordino

L’organització d’un Festival de dansa, cultura popular i folklore ha estat el projecte guanyador del Pressupost participatiu d’Ordino amb 105 vots, entre una participació de 291 vots. El cònsol major, J. Àngel Mortés, ha fet públic avui el veredicte acompanyat de la cònsol menor i consellera de Cultura de la parròquia, Eva Choy. La segona proposta més votada ha estat la instal·lació d’una màquina expenedora inversa de reciclatge amb 75 vots.

Mortés ha volgut donar les gràcies en primera persona a tots els ciutadans i ciutadanes que han participat en aquesta procés de votació popular que és el pressupost participatiu. S’han rebut un total de trenta-dos projectes, entre els quals van seleccionar-se dotze. Són idees que no es descarta recuperar i tirar endavant en algun moment en què sigui viable, tal com ha apuntat la cònsol menor. El Pressupost participatiu disposa de 50 mil euros, que en funció del cost de la proposta guanyadora servirà per realitzar-ne més d’un. Mortés ha confirmat la continuïtat del Pressupost participatiu que tindrà una segona edició.

El procés del pressupost participatiu es va presentar el passat 30 de novembre i el 3 de desembre es van començar a recollir les primeres idees, en una primera fase del projecte destinada a la presentació de propostes. El període de votació es va obrir el 2 de març i es va tanc el 28 de març.