Un ferit greu i dos de lleus en un xoc frontal a la C-14 al terme de Fígols i Alinyà

Un conductor ha resultat ferit de gravetat, i dues altres persones han patit ferides lleus, en un accident de trànsit aquest dijous a la tarda a la carretera C-14, al terme municipal de Fígols i Alinyà. El sinistre s’ha produït mitjançant un xoc frontal i ha obligat a tallar la via en els dos sentits de la marxa.
Segons ha informat la Direcció General d’Emergències, l’avís s’ha rebut a quarts de quatre de la tarda (15.49 h) des del punt quilomètric 164, a prop de la cruïlla d’accés a Montant de Tost, que forma part de Ribera d’Urgellet, i també a poca distància del túnel de Tresponts. Per causes que ara s’investiguen, un dels dos vehicles ha envaït el carril contrari i ha topat contra un altre cotxe.
Al lloc dels fets s’hi han desplaçat cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, a més d’unitats de trànsit dels Mossos d’Esquadra i efectius del SEM. En arribar al lloc dels fets han constatat que els vehicles estaven al mig de la calçada i que havien patit danys materials importants, per la qual cosa s’ha tallat totalment el trànsit en aquell punt de la C-14, al bell mig de l’Alt Urgell, per a atendre els ferits, netejar la calçada i retirar els automòbils sinistrats.
En atansar-se als cotxes, els agents han comprovat que el conductor i únic ocupant d’un dels vehicles havia quedat atrapat a l’habitacle, per la qual cosa els bombers han hagut de fer una maniobra d’excarceració per a alliberar-lo. L’afectat presentava ferides greus i ha estat traslladat per l’helicòpter del SEM a un centre mèdic. També s’ha atès el conductor i l’acompanyant de l’altre vehicle, que tenien ferides lleus.
Quant a l’afectació en el trànsit, el tall de carretera ha continuat al llarg de la tarda i ha provocat importants cues en els dos sentits de la marxa al tram que va del quilòmetre 164 al 168 de la C-14, entre Organyà i els Hostalets de Tost. Quasi dues hores després de l’accident, passats 2/4 de 6 de la tarda, s’ha començat a donar pas alternatiu, encara amb retencions.