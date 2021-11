Un ferit greu en un accident a l’N-260 a Montferrer i Castellbò

Un jove de 22 anys ha patit ferides greus aquest diumenge en un accident de trànsit a la carretera N-260, al terme municipal de Montferrer i Castellbò. Segons ha informat la Direcció General d’Emergències, l’avís del sinistre es va rebre a quarts de 8 del matí des del punt quilomètric 232.

Per causes que ara s’analitzen, el cotxe en el qual anava la víctima com a copilot va patir una sortida de via. El noi va quedar atrapat al vehicle i va caldre la intervenció dels Bombers de la Generalitat per excarcerar-lo. La conductora, de 23 anys, també va patir ferides, de caràcter menys greu. Tots dos van ser traslladats al Sant Hospital de la Seu.

D’altra banda, aquest diumenge hi ha hagut un altre accident a l’N-260 a l’Alt Urgell. En aquest cas es va produir pels volts de les 8 del vespre i va ser i de caràcter lleu, tot i que es va haver de tallar el trànsit durant un quart d’hora. Els fets es van produir al quilòmetre 228, a l’entrada oest de la Seu d’Urgell, a tocar del polígon de Lleteries.