Un ferit en un accident entre tres vehicles a la Massana

El conductor d’un turisme amb matrícula andorrana, un home de 64 anys, ha resultat ferit aquest dimarts cap a tres quarts de deu del matí quan ha tingut un accident de circulació al del punt quilomètric 0,200 de la carretera secundària 320 (CS-320), a la parròquia de la Massana. El servei de Policia ha rebut l’avís alertant del sinistre viari a les 9:43 hores d’avui.
En l’accident de trànsit -segons informa el servei de l’ordre- s’han vist implicats el turisme de l’interessat, un camió tractor i una furgoneta, tots ells amb matrícula del Principat d’Andorra.