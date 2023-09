Un ferit en un accident amb tres cotxes implicats a Escaldes

Accident entre dos cotxes per abast (arxiu/iStock)

El servei de Policia ha rebut un avís, a les 15:53 hores d’aquest dissabte dia 30 de setembre alertant d’un accident de circulació que s’acabava de produir a l’altura del número 12 de l’avinguda del Pessebre, a la parròquia d’Escaldes-Engordany.

En el sinistre hi ha hagut una col·lisió per abast múltiple (xoc en cadena entre diversos vehicles). En aquest cas hi ha hagut tres turismes implicats: un BMW Sèrie 3 amb matrícula francesa, un Suzuki Vitara, i un Saab 9.3, aquests dos últims amb placa del Principat. El conductor del Suzuki, un veí de les valls, de 48 anys, ha resulta ferit per l’impacte.