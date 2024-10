Un FC Andorra, tercer a la lliga, rep al líder

Entrenament de l’FC Andorra (AndorraDifusió)

L’FC Andorra ha fet aquest matí de divendres el darrer entrenament abans del partit de lliga de la jornada 9 de Primera RFEF, que l’enfrontarà a la la Cultural Leonesa, líder indiscutible de la categoria. Els de Ferran Costa -tècnic tricolor- tenen l’oportunitat de retallar la distància a només cinc punts; en cas d’empat, es mantindrien els vuit actuals, però una derrota deixaria els tricolors a onze punts de l’única plaça d’ascens directe.

Ferran Costa veu difícil que un equip pugui mantenir el ritme dels castellans lleonesos tota la temporada. Aposta per un conjunt més regular, i està satisfet amb el rendiment dels seus jugadors i amb la collita de punts aconseguida en aquestes vuit jornades. “Que hi hagi un equip que ho estigui fent extremament bé… No és normal guanyar set partits de vuit i puntuar en l’altre. Això no pot tapar el que fem nosaltres, i a mi m’és bastant igual”, relatava el tècnic català.

En tot cas, Costa, constata que la clau és mantenir-se en bona forma. “Quan acabi la temporada veurem què hem fet els uns i els altres. L’important és el còmput general, cal tenir estabilitat. Si el dia que perdem és un drama i el dia que guanyem és l’hòstia, aquesta estabilitat l’estem perdent”.

L’entrenador manté les baixes de Martí Vilà i Solís amb el dubte de Berto. Dissabte, doncs, a l’Estadi Nacional, tercer contra primer, a partir de dos quarts de quatre de la tarda, en directe per Ràdio Nacional d’Andorra i andorradifusio.ad.