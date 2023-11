Un FC Andorra amb urgències visita el Vila-real B

Imatge de l’Alabès – FC Andorra (FC Andorra)

Amb els resultats assolits en el que porta de temporada, a la segona divisió, l’FC Andorra s’ha complicat la vida. Ara mateix és a només 3 punts de la zona que marca el descens de categoria. És cinquè per la cua amb 16 punts. Per sota té l’Osca i l’Alcorcón amb 13 cadascun. El penúltim, l’Amorebieta en suma 11 i tanca la classificació el Cartagena amb, únicament, 7 punts i molt despenjat.

El d’aquest diumenge, 19 de novembre, és un nou examen per als jugadors d’Eder Sarabia i també per al propi entrenador. L’equip visita el camp del Vila-real B, el conjunt que els tricolors tenen just per sobre, igualats ambdós a punts -16-. L’encontre, corresponent a la 16a jornada de lliga, començarà a les 18:30 hores.

Com a dada, el porter “groguet”, l’andorrà Iker Álvarez, no jugarà contra l’FC Andorra perquè va convocat amb la selecció nacional pels partits contra Bielorússia i Israel.