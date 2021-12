Un estudi proposa combinar tramvia i transport per cable per solucionar el col·lapse de la xarxa viària

Combinar tramvia i transport per cable pot ser la solució per reduir les emissions de CO2 i aconseguir una xarxa viària fluida . Segons un estudi encarregat pel Govern, la construcció és viable tècnicament. Ara caldrà avaluar si és el model que es vol.

Un tramvia de Sant Julià a Escaldes-Engordany i d’aquí, transport per cable cap a la Massana i Encamp.

Amb capacitat per a 21 milions de viatgers l’any, aquest nou model de transport combinat solucionaria la saturació de la xarxa viària. Un fet inviable amb el model de transport públic actual, que l’executiu vol aconseguir frenar el 2030.

És viable tècnicament i, a més, es podria ampliar amb un darrer tram de connexió per cable de Sant Julià de Lòria a l’aeroport d’Andorra-la Seu. També amb una hipotètica infraestructura ferroviària.

En aquest sentit, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, reconeix que “alguna alternativa hem de buscar”, ja que “tenim un problema de mobilitat interna que preocupa als ciutadans, al Govern i als responsables públics”.

Construir el tramvia costaria 170 milions d’euros. El tram per cable fins a la Massana, 48; fins a Encamp, 52, i de Sant Julià a l’aeroport, 111 milions. Mentre que el cost anual d’inversió i explotació de totes les infraestructures superaria els 28 milions anuals.

Per això, no es descarta buscar finançament privat i també públic d’organismes internacionals. Una cosa que “no es veu impossible d’aconseguir tenint en compte que des del banc d’inversions com de desenvolupament del Consell d’Europa hi ha relacions per desenvolupar projectes presents i futurs.”

Ara bé, l’executiu encara ha de concretar quin model de país vol i estudiar quin impacte mediambiental comportaria el projecte. Un debat que començarà al gener.