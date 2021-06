Un estudi de Ford demostra el perill de conduir amb auriculars

És comú escoltar que els temps de reacció al volant són fonamentals per salvar vides, i que tot i utilitzar dispositius prohibits com els auriculars, prohibits a França, Alemanya, Itàlia, Espanya i Regne Unit, els conductors creuen que estan atents a la conducció i que no suposen cap distracció. Tot el contrari.

Però un estudi de Ford per una major seguretat viària desmenteix aquestes falses teories, demostrant un important retard en reconèixer perills durant la conducció. Amb més de 2.000 participants a tot Europa, la marca de l’oval blau ha demostrat que els conductors que compten amb auriculars reaccionen fins a 4,2 segons més tard davant els esdeveniments que es produeixen a la carretera, especialment els que suposen un perill d’accidents. Una anàlisi que pots veure en el vídeo.

L’estudi va presentar un simulacre especial per mesurar l’efecte dels auriculars a la capacitat de resposta, gràcies a la tecnologia de so 8-D, considerant factors tan importants com l’ús de la carretera i els hàbits d’escolta. Els participants van utilitzar una aplicació mòbil – «Share The Road: Safe And Sound» – que genera sons molt reals, per exemple una sirena d’una ambulància, mesurant la reacció escoltant música i sense.

El resultat de l’experiment de so encarregat per Ford ha demostrat que es triguen 4,2 segons a identificar i respondre a una situació de perill mentre s’escolta música. El temps just per veure’s implicat en un accident. De fet, després de la prova, se li va preguntar als participants les seves sensacions, i una gran majoria va coincidir en que tornarien a utilitzar auriculars durant la conducció.

Font: motor.es