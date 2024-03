Un estudi analitzarà possibles mesures per a evitar soroll i molèsties a la plaça de Joan Sansa de la Seu

El ple municipal d’aquesta setmana celebrat a la Seu (RàdioSeu)

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat de forma unànime aquesta setmana una moció d’ERC per conciliar l’esbarjo esportiu i la convivència veïnal a zona de la pista poliesportiva de la plaça de Joan Sansa. El text ha obtingut els vots a favor de l’equip de govern (Compromís), Junts i la CUP, després de fer-s’hi algunes modificacions.

La proposta consensuada contempla la redacció d’un estudi per a l’adopció d’alternatives per a minimitzar el soroll i efecte ressonància a l’espai quan s’hi juga a bàsquet o futbol, a més de la instal·lació de sistemes que evitin que les pilotes que van fora impactin contra els edificis i les persones. D’altra banda, els grups municipals han acordat que un cop es disposi del projecte, s’explicarà als veïns i es farà una consulta per a saber si estan d’acord a tirar-lo endavant.

El següent pas que preveu el text és dur a terme una modificació pressupostària per a implementar les accions de millora abans de l’estiu, en el cas que rebin el suport veïnal. A més, el consistori es compromet a mantenir els habitants de la plaça de Joan Sansa informats de totes les mesures i fer-ne un seguiment per si cal fer canvis.