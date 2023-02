Un espectacle-conferència, a la Massana, sobre la història de la pintura

L’actor Hector Obalk (Comú de la Massana)

L’Ambaixada de França a Andorra i el Comú de la Massana col·laboren en una nova acció cultural, amb la programació conjunta de l’espectacle “Toute l’histoire de la peinture en moins de deux heures”. Es tracta d’un espectacle-conferència sobre la història de la pintura moderna, a càrrec de l’actor Hector Obalk, que pujarà a l’escenari de les Fontetes acompanyat per un músic i amb el suport d’imatges d’obres d’art d’alta resolució d’autors que van des de Giotto fins a Yves Klein i més enllà. Aquesta actuació està organitzada amb el suport de la representació del Copríncep francès a Andorra.

L’espectacle combina la part divulgativa, fent un recorregut des dels pintors primitius italians a l’impressionisme, amb una gran dosi d’humor. Aquesta combinació converteixen la conferència en un divertit i apassionant show, original i sense precedents, que ja han pogut veure més de setanta mil espectadors.

Tant l’ambaixador de França, Jean Claude Tribolet, com la cònsol major de la Massana, Olga Molné, han remarcat la importància de la col·laboració entre institucions per tal d’acostar la cultura francesa a tothom. Les dues parts han remarcat la bona acollida de l’obra que es va programar l’any passat, amb un gran èxit de públic, cosa que demostra que hi ha un interès per les propostes culturals que arriben de França.

Les entrades ja són a la venda a través de la plataforma 4tiquets.