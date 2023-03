Coberta del llibre infantil Un embús gegant

Títol: Un embús gegant

Escriptor/a: Rosa Ureña Plaza

Il·lustrador/a: Rosa Ureña Plaza

Editorial: A Buen Paso

Pàgines: 44

Edat: A partir de 9 anys

Rosa Ureña Plaza presenta un àlbum sense paraules avalat pel premi del Concurs Internacional d’Àlbum Il·lustrat de la Biblioteca Insular de Gran Canària 2021 en una edició acurada per A Buen Paso.

És l’últim dia abans de les vacances i a la ciutat tothom es desperta per a començar la feina. Ningú no és conscient, però, que abans que ells ja hi ha algú que es prepara: un embús de trànsit fenomenal.

Personificat en un gegant que es lleva, fa ioga i es dutxa com qualsevol altre habitant, l’embús s’instal·la a la carretera i es va empassant tots els cotxes d’un en un. Quan el colós s’ha atipat, s’estira a fer una becaina i, és clar, la digestió avança i al cap d’una estoneta l’embús es va diluint. Ara ja pot tornar cap a casa i preparar-se també ell per a les vacances. Perquè, ja se sap: quan comença aquest període de descans per a la majoria de mortals, a la costa, l’embús torna a entrar en servei!

El joc narratiu s’inicia a les cobertes –i continua a les guardes–, en què un personatge de grans dimensions jau amb la boca oberta damunt d’una carretera i sobre el cos hi té escrit el títol: «Un embús gegant». Amb sentit de l’humor, l’autora ofereix una interpretació original i divertida de l’experiència empipadora dels embussos, que molts lectors, especialment si viuen en una gran ciutat, segur que deuen haver patit més d’una vegada.

El format apaïsat, panoràmic, serveix a la perfecció l’objectiu narratiu. La història avança temporalment i també en l’espai amb cada girada de full, de vegades amb una il·lustració que s’estén a doble pàgina, de vegades amb vinyetes que seqüencien la narració i guien el lector en l’observació de les imatges.

Les il·lustracions, d’un estil molt personal, en llapis negre, amb un traç suau i delicat, juguen i dialoguen amb els espais blancs, contribuint a crear una atmosfera d’irrealitat, com de dilatació del temps (aquella sensació de parèntesi que es pot sentir quan s’està atrapat en un embús); només hi ha taques de color en els petits microcosmos de cada cotxe i en alguns altres elements. Cal mirar cada pàgina a poc a poc per a anar descobrint tots els detalls, les petites històries, els objectes que permetran situar al lector i reconèixer personatges i escenes.

Els àlbums muts són sempre una invitació a endinsar-se en una història sense instruccions, un repte intel·lectual que no vol les persones, només, com a espectadores passives. Es proposa una implicació activa per a donar sentit a la història, per a explicar-se. Per això demanen un cert entrenament, una lectura pausada i tantes relectures com siguin necessàries. Si el lector té la paciència de fer aquest recorregut, gaudirà d’aquest àlbum i n’obtindrà una experiència artística i literària molt gratificant.





Guida Planes / Clijcat / Faristol